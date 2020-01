Salvini: «Libereremo la Calabria dal Pd». Il programma della nuova visita Il Carroccio calabrese stuzzica Callipo: «I sostenitori dem lo sostengono, lui invece ci attacca da personaggio solitario senza citare mai la giunta regionale uscente». Il leader tornerà per un tour elettorale il 16 e il 17. Da Lamezia a Corigliano Rossano con tappa a Riace Condividi su







CATANZARO «Ma perché Pippo Callipo se si vergogna del Pd si è fatto sostenere? Callipo continua ad attaccarci da personaggio solitario, continua a farlo come fosse uno che corre da solo e non sostenuto da Oliverio e dal Pd. Ma la domanda sorge spontanea e la rivolgiamo a lui: perché se Callipo si vergogna del Pd si è fatto appoggiare comunque? La sia ambizione personale valeva di più della coerenza?». È quanto si legge in una nota della Lega Calabria: «Mentre i sostenitori del Pd sostengono Callipo – prosegue la nota stampa – Callipo è evidente voglia proprio evitare di dire che sia con il Pd. Perché non dice chiaramente di essere orgoglioso per l’appoggio di Oliverio e soci? Perché non dice di essere orgoglioso per essere sostenuto da esponenti della giunta regionale uscente? Si vergogna forse di coloro che lo appoggiano? Perché se qualcuno ti sostiene tu devi essere orgoglioso di loro, non vergognartene…».

Anche il leader del Carroccio Matteo Salvini è intervenuto sulle Regionali del 26 gennaio. «Non vediamo l’ora di liberare anche la Calabria dal Pd, campione solo nell’occupazione sistematica di poltrone e potere – ha detto –. La vicenda della proposta alla guida dell’ente nazionale parco dell’Aspromonte è solo l’ultimo schiaffo del Pd-5stelle ai calabresi. Ma il 26 gennaio si volta pagina: prima i calabresi, basta con l’oppressione di incapaci al governo».

IL PROGRAMMA DELLA NUOVA VISITA E Salvini torna in Calabria per la campagna elettorale in vista delle regionali del 26 gennaio, a distanza di pochi giorni dal tour che, venerdì scorso, lo ha portato a Rende, Botricello e Crotone.

Il leader della Lega, giovedì sera, alle 19, sarà a Lamezia Terme dove incontrerà la cittadinanza su Corso Giovanni Nicotera. la mattina successiva, venerdì 17, Salvini, alle 10 sarà nel quartiere Lido di Catanzaro per partecipare alla conferenza di Confagricoltura all’hotel Perla del Porto. Quindi si sposterà nel reggino: alle 12 sarà a Riace, il paese dell’ex sindaco Mimmo Lucano, divenuto celebre per la politica di accoglienza, guidato adesso dal sindaco Antonio Trifoli simpatizzante della Lega. Alle 15.30 sarà in piazza Municipio a Gioia Tauro. Salvini andrà poi nel cosentino. Alle 17.45 a piazza 4 Fontane a Spezzano della Sila ed infine, alle 20.15 è atteso a Corigliano-Rossano per un incontro con i cittadini in piazza Giovanni Paolo II.