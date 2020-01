Catanzaro, incontro tra Salvini e Gratteri. «Totale sostegno al procuratore» Visita del leader della Lega negli uffici giudiziari prima del tour elettorale programmato in giornata. Per Salvini un incontro «cordiale, costruttivo e positivo» Condividi su







CATANZARO La seconda giornata calabrese di Matteo Salvini inizia in Procura, a Catanzaro, dove il leader della Lega incontrerà Nicola Gratteri, procuratore capo della Dda di Catanzaro. L’ex ministro dell’Interno proseguirà poi incontrando i vertici di Confagricoltura, sempre a Catanzaro, per spostarsi successivamente a Riace, tappa simbolica della sua visita, visti i trascorsi della cittadina della Locride, terra di accoglienza sotto la guida dell’ex sindaco Mimmo Lucano, e i molteplici attacchi di Salvini a quel modello di integrazione.

Ovviamente riservati, almeno per ora, i temi dell’incontro con il magistrato. Che, in passato, aveva sferzato il ministro sul tema della lotta alla criminalità organizzata: «Non l’ho ancora sentito parlare di mafie – aveva detto Gratteri –, ma solo di immigrazione. Un problema che non si combatte creando un tappo sulle coste libiche, bisogna andare in Centro Africa a capire chi organizza l’attraversamento del deserto».

«SOSTEGNO AL PROCURATORE» «Chi sceglie la Lega sceglie la guerra contro la mafia e la ‘ndrangheta, con ogni mezzo necessario. Totale sostegno al procuratore Gratteri e alla sua missione per ripulire e risanare la splendida terra di Calabria». Il segretario della Lega definisce l’incontro – si legge in una nota – «cordiale, costruttivo e positivo». Salvini ha anche espresso «totale sostegno al procuratore, simbolo della lotta alla ‘Ndrangheta, con ogni mezzo necessario». «Siamo col procuratore Gratteri, vittima di tante minacce, come lo sono anch’io – ha detto ancora Salvini –. Chiunque è a disposizione per ripulire e rilanciare la Calabria è mio fratello. Quindi ritenevo un piacere ed un dovere portargli il nostro sostegno».

LA MANIFESTAZIONE L’incontro di Salvini col procuratore Gratteri è da mettere in relazione anche alla manifestazione di sostegno al Procuratore della Repubblica di Catanzaro che è stata organizzata per domani davanti al Palazzo di giustizia del capoluogo.

A promuovere l’iniziativa è stato un “Comitato spontaneo di prossimità”, «frutto – hanno riferito gli organizzatori – della sensibilità della società civile. L’iniziativa di domani è stata organizzata allo scopo di manifestare vicinanza al procuratore Gratteri ed al pool di magistrati ed a tutte le forze dell’ordine che collaborano con lui».