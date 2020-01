Esplode il camion delle bombole d’ossigeno, ferito il conducente – VIDEO Paura a Catanzaro Lido intorno alle 13,30. Zona evacuata dai vigili del fuoco

CATANZARO Tanta paura e un ferito a Catanzaro Lido per l’esplosione di un camion contenente bombole di ossigeno liquido. Il fatto è accaduto intorno alle 13.30. Ferito il conducente del mezzo che ha immediatamente chiamato i soccorsi.

L’incendio sarebbe divampato vicino al vano guida del mezzo e poi si sarebbe propagato per tutto il veicolo. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e della sede centrale di Catanzaro.

Una volontaria dei vigili del fuoco che si trovava nei pressi, non appena si è resa conto della gravità della situazione, ha evacuato la zona facendo in modo che non ci fossero ulteriori conseguenze per i residenti.