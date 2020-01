Al Politeama con Verdone anche “La vita in diretta” Le telecamere della trasmissione racconteranno l’incontro con Carlo Verdone intervistato da Stefano Buttafuoco al teatro di Catanzaro

CATANZARO Ci saranno anche le telecamere de “La vita in diretta” a raccontare l’incontro speciale con Carlo Verdone in programma domani sera al Teatro Politeama di Catanzaro. Stefano Buttafuoco, inviato dello storico rotocalco di Rai Uno condotto da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano, intervisterà il protagonista della serata che proprio quest’anno celebra il quarantennale del suo esordio al cinema con “Un sacco bello”. Un altro evento d’eccezione di una stagione ricchissima che proietterà ancora il Politeama e Catanzaro al centro dell’attenzione mediatica nazionale.

L’appuntamento col pubblico è alle ore 21 quando Carlo Verdone salirà sul palco per un “a tu per tu” con l’esperto di cinema Fabrizio Corallo incentrato soprattutto sul rapporto che il regista romano ha con la musica applicata al grande schermo. Verdone tornerà presto in sala con il suo nuovo film “Si vive una volta sola”, il 27esimo da regista e sceneggiatore, e ha annunciato il debutto anche sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video con la serie “Vita da Carlo”: 10 episodi in cui interpreterà se stesso in versione romanzata svelando anche aneddoti irresistibili di surreali incontri con i fan. «Mi affaccio volentieri a questo nuovo prodotto filmico – ha raccontato il regista – sento di avere una grande libertà, potrò raccontare davvero il mio privato. Me ne capitano talmente di tutti i colori che basterebbe seguirmi con una telecamera per realizzare uno show».

La Fondazione Politeama ha riservato la partecipazione all’evento, in via prioritaria, agli abbonati, mentre i posti residuali in tutti i settori sono stati messi in vendita al prezzo di 10 euro e di 8 euro per il loggione. I biglietti si potranno acquistare al botteghino oppure online sul sito www.liveticket.it/politeamacatanzaro.