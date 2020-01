REGIONALI 2020 | Exit poll, la Calabria verso il centrodestra. Santelli tra il 49 e il 53% Prime proiezioni favorevoli alla coalizione Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia. La forbice tra centrodestra e centrosinistra sfiora il 20% Condividi su







CATANZARO La Calabria vira verso il centrodestra. Era più che una sensazione: le ultime rilevazioni – riservatissime e datate 23 gennaio – davano la forbice tra Santelli e Callipo oscillante tra il 10 e il 15%.

Questi i primi dati diffusi nella diretta di Rai Uno, firmati da Noto, poco dopo le 23: Santelli 49-53%; Callipo 29-33%; Tansi 7-11%; Aiello 7-11%. La seconda proiezione vede Santelli stabile tra il 49 e il 53%, Callipo in risalita tra il 31 e il 35%, e i Cinquestelle in calo di due punti.

Secondo gli insight poll di Mg Research Jole Santelli, candidata del centrodestra, stravince con il 52-56% dei consensi. Filippo Callipo (Pd e centrosinistra) con il 28-32%. Il M5S che candidava Francesco Aiello alla guida della Regione è al 6-10%. Carlo Tansi (liste civiche) anche lui tra il 6 e il 10%.

I primi exit poll, divulgati qualche minuto dopo le 23, confermano la tendenza e la dinamica dell’alternanza diventata un “classico” delle Regionali.

Si tratta di proiezioni e ancora non ci sono i dati reali, che saranno diffusi dal ministero nelle prossime ore; gli analisti, però, “vedono” il centrodestra in vantaggio.

Un dato che si “vedeva” – tenuto conto di un sistema elettorale che non consente il voto disgiunto – fin dal giorno della presentazione delle liste. Quelle di centrodestra erano di più, e vedevano nelle loro file consiglieri transitati, con il loro carico di consensi, dalla vecchia maggioranza guidata da Mario Oliverio al nuovo (potenziale, all’epoca) governo regionale. Questo smottamento politico, in Calabria, ha sempre contrassegnato l’alternanza. Oggi più di ieri, visto che la percentuale dei votanti si mantiene a livelli molto bassi.

In attesa dei dati reali, il centrodestra si prepara ai festeggiamenti. A meno che gli exit poll non vengano clamorosamente smentiti, la Calabria avrà il suo primo governatore donna: sarà Jole Santelli.