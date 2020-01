REGIONALI 2020 | Tajani: «Da qui il riscatto del Sud con Forza Italia protagonista» – VIDEO La compagna di Berlusconi Francesca Pascale e il vicepresidente di Forza Italia seguono lo spoglio assieme alla candidata del centrodestra. Il commento di Mangiavalori: «Aspettiamo i primi dati, poi dimostreremo agli elettori che non si sono sbagliati» Condividi su







LAMEZIA TERME «Se verranno confermati i dati degli exit poll si tratterebbe di uno straordinario successo di Jole Santelli e di Forza Italia con un candidato credibile e rappresentante storico di Forza Italia, non a caso oggi è il 26esimo anniversario della discesa in campo di Berlusconi». Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani commenta ma, ovviamente, non si sbilancia. I dati sono ancora parzialissimi e si tratta solo di exit poll. «È la conferma – spiega – che nel Sud c’è una forte presenza del centrodestra, che si candida a diventare l’elemento di collegamento tra il Sud e il resto d’Italia. Il riscatto del Sud parte grazie al nostro lavoro in Calabria e dalle nostre vittorie in altre regioni, e contiamo di vincere anche in Campania. In Calabria c’è la dimostrazione che Forza Italia è protagonista nel centrodestra e che i candidati di Forza Italia sono vincenti». Jole Santelli, continua Tajani, «è la prima donna presidente di una Regione del Sud, questo va ricordato e sottolineato: e va ricordato l’impegno profuso da Berlusconi e da tutti noi, perchè siamo convinti che la Calabria possa essere una regione modello e possa aprire una rivoluzione che metta all’angola la malavita e faccia crescita una nuova generazione di cittadini finalmente realizzatori di un grande futuro per la Calabria». Una battuta Tajani l’ha riservata anche agli avversari: «Il governo deve rendersi conto che il M5s, che è la prima forza politica della coalizione di sinistra, è di fatto scomparso dal palcoscenico politico in Calabria e in Emilia Romagna, e non è più determinante per nulla».

PRESENZE ECCELLENTI La compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, e il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sono in Calabria per seguire lo spoglio delle elezioni regionali insieme alla candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, Jole Santelli, parlamentare e coordinatrice regionale forzista. Pascale, grande amica della Santelli, e Tajani sono appena arrivati al T-Hotel di Lamezia Terme (Catanzaro) dove è allestito il quartier generale della candidata governatrice, insieme alla quale hanno anche cenato. I primi exit poll danno Santelli in vantaggio di circa 20 punti sul candidato del centrosinistra Pippo Callipo. Anche il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha raggiunto il quartier generale di Lamezia Terme).

MANGIALAVORI: «ARIA POSITIVA» «Prudenza – dice il senatore commentando i voti degli exit poll -non possiamo fare altro in questo momento e registrare l’aria positiva che si è respirata in campagna elettorale. Rappresentiamo il centrodestra che ce la vuole fare a cambiare al regione Calabria, auguriamoci che l’elettorato ci abbia dato fiducia e a noi da lunedì da dimostrare che non si sono sbagliati».

FULVIA CALIGIURI: «NUMERI IN CRESCITA» «Nessun disincanto rispetto a queste prime proiezioni che ci vedono in netto vantaggio, ma solo cauto ottimismo. Aspettiamo ovviamente altri numeri e dati più certi». «Il vento positivo si sentiva già in questa breve campagna elettorale. Siamo tutti qui festeggiare tutti insieme con alcuni esponenti di Forza Italia, tutti pronti insieme per la costruzione di qualcosa di positivo». Un commento poi sull’affluenza: «Numeri in crescita rispetto a cinque anni fa ma l’importante sono i dati sulle proiezioni».

ORSOMARSO: «PRIMA DONNA PRESIDENTE» «Non sono sceso in campo direttamente, certo, ma la politica può dare l’esempio: ho fatto più km ora rispetto a quanto ero candidato». Questo quanto dichiarato dal consigliere regionale uscente ed esponente di Fratelli d’Italia: «Sono molto felice per questo risultato che si sta prospettando anche perché per la prima volta ci sarà una donna presidente». «Sapevamo che Santelli sarebbe stata forte, sono certo che avrebbe vinto anche con 3 o 4 liste. Ma dall’altra parte c’era un’alternativa spenta possibile, con tutto il rispetto per Callipo e il M5S». «La Calabria – conclude Orsomarso – continua ad avere gli stessi problemi di prima ma la Calabria manca dall’agenda politica nazionale da vent’anni e ora speriamo nel supporto di Giorgia Meloni»

TALARICO: «DATI CONFERMANO LE ASPETTATIVE» Atteggiamento guardingo ma allo stesso tempo prudente anche quello di Franco Talarico. Il segretario dell’Udc ha spiegato come l’apertura alle liste civiche del partito dello scudo crociato possa aiutare il movimento politico per superare lo sbarramento e ritornare a palazzo Campanella. «Abbiamo messo in campo un progetto inclusivo – dice Talarico – abbiamo lavorato e costruito il nostro partito. Ci siamo aperti anche a movimento civici e alla fine ci auguriamo di poter avere i nostri candidati in consiglio regionale».

INVERNIZI: «PREOCCUPA L’ASTENZIONE» Il commento del commissario leghista ai primi dati delle elezioni è tutto incentrato sul grande protagonista delle elezioni: l’astensione. «Affluenza al 44% è dato rammaricante. La mancanza di partecipazione della Calabria è già un punto fondamentale sul quale lavorare per il futuro della Regione».

TALLINI: «JOLE GOVERNERÀ IN MODO NUOVO» «La nostra è una coalizione fortissima – dice Tallini – ed è emerso appena si è costituita la coalizione. Nel quadro complessivo dei partiti in campo si sapeva già che in linea di massima sarebbe stata Jole il primo presidente donna della regione Calabria. Il centrodestra ha fatto una scelta sulla coordinatrice del partito e io la vedo come un ritorno dei partiti alla politica».

GASPARRI: «JOLE AVRÀ IL PESO DELLA CALABRIA SULLE SPALLE» «Ho seguito tutto il cammino di Jole Santelli e sono contento per il risultato raggiunto me è impossibile non commentare la sconfitta del M5S, un’ombra di ignoranza per il nostro Paese che, dopo un anno e mezzo, sta scomparendo pian piano grazie al voto degli italiani. Noi invece c’eravamo già, siamo tornati ma non sarà facile. Ci saranno grosse responsabilità, soprattutto per Forza Italia». «I nomi del governo regionale – dice ancora Gasparri – li sceglierà la presidente della Regione, li sceglierà anche in base alla forza dei partiti. Guardiamo alla competenza, alla forza e alla trasparenza».