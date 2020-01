REGIONALI 2020 | Tajani e Pascale nel quartier generale di Santelli La compagna di Berlusconi e il vicepresidente di Forza Italia seguono lo spoglio assieme alla candidata del centrodestra. Il commento di Mangiavalori: «Aspettiamo i primi dati, poi dimostreremo agli elettori che non si sono sbagliati»

LAMEZIA TERME La compagna di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, e il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sono in Calabria per seguire lo spoglio delle elezioni regionali insieme alla candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra, Jole Santelli, parlamentare e coordinatrice regionale forzista. Pascale, grande amica della Santelli, e Tajani sono appena arrivati al T-Hotel di Lamezia Terme (Catanzaro) dove è allestito il quartier generale della candidata governatrice, insieme alla quale hanno anche cenato. I primi exit poll danno Santelli in vantaggio di circa 20 punti sul candidato del centrosinistra Pippo Callipo.

IL COMMENTO DI MANGIALAVORI «Prudenza – dice il senatore commentando i voti degli exit poll -non possiamo fare altro in questo momento e registrare l’aria positiva che si è respirata in campagna elettorale. Rappresentiamo il centrodestra che ce la vuole fare a cambiare al regione Calabria, auguriamoci che l’elettorato ci abbia dato fiducia e a noi da lunedì da dimostrare che non si sono sbagliati».

IL COMMENTO DI FULVIA CALIGIURI «Nessun disincanto rispetto a queste prime proiezioni che ci vedono in netto vantaggio, ma solo cauto ottimismo. Aspettiamo ovviamente altri numeri e dati più certi». «Il vento positivo si sentiva già in questa breve campagna elettorale. Siamo tutti qui festeggiare tutti insieme con alcuni esponenti di Forza Italia, tutti pronti insieme per la costruzione di qualcosa di positivo». Un commento poi sull’affluenza: «Numeri in crescita rispetto a cinque anni fa ma l’importante sono i dati sulle proiezioni».