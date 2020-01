REGIONALI 2020 | Proiezioni: testa a testa tra Fi e Lega nel centrodestra, Pd al 14,7% Forzisti davanti alla Lega (che arriva all’11%) di un’incollatura. Santelli presidente e Fdi appaiate, l’Udc supera la Casa delle libertà

CATANZARO La copertura è ancora molto parziale (11%), ma le proiezioni di Swg per La7 restituiscono il primo quadro del voto ai partiti politici che compongono le coalizioni. Per il centrodestra, con Santelli al 53,7%, il primo partito è Forza Italia con l’11,2% dei consensi. Segue la Lega con l’11% e Jole Santelli Presidente con il 9,9. A un passo, con il 9,8%, Fratelli d’Italia, poi l’Udc con l’8,3% e la Casa delle libertà con il 6,2%.

Per il centrosinistra, con Callipo accreditato del 30% dei consensi, il Partito democratico è al 14,7%, la lista “Io resto in Calabria” al 7,5%, i Democratici Progressisti al 6,5%.

Carlo Tansi è al 9,2%. La sua lista Tesoro Calabria è al 5.3%, Calabria libera all’1,5%, Calabria pulita allo 0,7%. Sul fronte dei Cinquestelle, con Francesco Aiello al 7,5%, la lista M5S è al 6,3%, la civica all’1,3%. La seconda proiezione Rai vede un capovolgimento dei valori tra Lega e Forza Italia mentre il Pd si conferma primo partito con il 15%.