REGIONALI 2020 | Tarantelle, pop e cori da stadio per la festa di Jole – VIDEO Tutti i colonnelli di Forza Italia si scatenano in hotel per celebrare la vittoria elettorale. Anche Tajani e Gasparri a centro pista

LAMEZIA TERME Un ballo sfrenato per festeggiare la vittoria alle Regionali. Esplode la gioia di Jole Santelli, di Forza Italia e del centrodestra per la conquista della Regione con la prima presidente donna della storia in Calabria. Anche se lo spoglio è ancora in corso, l’enorme divario che separa la Santelli dal suo principale sfidante, Pippo Callipo, ha scatenato l’entusiasmo nel quartier generale della candidata del centrodestra e prossima presidente della Regione allestito in un noto hotel alle porte di Lamezia Terme (Catanzaro): al suono di “Figli delle stelle” di Sorrenti sono quindi iniziate le danze, alle quali oltre alla Santelli, a parlamentari e candidati calabresi, a un certo punto hanno partecipato anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, e il senatore Maurizio Gasparri. Immancabile, inoltre, la tarantella, nel più classico stile calabrese. (a.cant.)