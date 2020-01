Salvini: «Oggi si inizia a parlare della giunta» I leader della Lega a 7Gold: «Vedrò i miei, in Calabria risultato storico. Ora scelte efficaci veloci e urgenti»

Condividi su









MILANO Con Lucia Borgonzoni «stiamo già ragionando di futuro. Ci sono 15 consiglieri regionali che lei incontra già stamattina e io incontrerò sabato. Perché quelli che hanno celebrato il mio funerale e la sconfitta della Lega si sono dimenticati che noi fino a sabato avevamo in Emilia-Romagna e Calabria nove consiglieri regionali, oggi ne abbiamo 19. Quindi li abbiamo raddoppiati». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando i risultati delle regionali di domenica scorsa, in collegamento telefonico da Roma con 7 Gold.

«Stamattina – ha detto Salvini – incontro i miei responsabili della Calabria, qui abbiamo avuto un risultato storico. Ci saranno da fare le scelte migliori per la giunta perché la Calabria ha bisogno di scelte efficaci, veloci e urgenti. Non passo ore noiose, anzi sono ore appassionanti, perché quando vinci devi essere veloce e presente e quando non vinci devi essere ancora più veloce e più presente».