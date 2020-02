A Catanzaro è guerra aperta tra polizia e questore: «Intervengano i parlamentari» Durissima presa di posizione del segretario nazionale della Federazione sindacale di polizia Brugnano contro Di Ruocco: «Rapporto di stima interrotto»

CATANZARO «I parlamentari calabresi si impegnino a trasferire al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, la necessità di trovare ogni soluzione adeguata dopo le recenti forti prese di posizione da parte della quasi totalità delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato catanzarese che hanno ancora una volta esternato il disagio dei poliziotti rispetto agli atteggiamenti del questore Amalia Di Ruocco». Lo afferma in una nota il segretario nazionale della Federazione sindacale di polizia, Giuseppe Brugnano, chiedendo l’intervento della deputazione calabrese «per risolvere il difficile rapporto tra i poliziotti e lo stesso questore di Catanzaro. Sotto la sua dirigenza, che si perpetua da più di tre anni – aggiunge Brugnano – si sono progressivamente logorate le essenziali forme di saggezza, moderazione e stima reciproca che animano non solo i rapporti gerarchici, ma soprattutto quelli più propriamente umani. Ad eccezione della sparuta pattuglia dei tirapiedi di turno, la Questura e i Commissariati sono immersi ormai da tempo in un clima di caccia alle streghe che umilia il personale e delegittima i profili dei funzionari».

Brugnano ha segnalato i «numerosi dirigenti sindacali che hanno dovuto lasciare il proprio incarico, trasferiti di imperio per avere difeso i diritti dei poliziotti», così come, prosegue, «sono diversi i poliziotti di ogni ruolo e grado, ad iniziare da dirigenti e funzionari per finire al ruolo degli agenti che sono stati posti nelle condizioni di non potere più lavorare serenamente».

Brugnano ha anche chiesto come sia possibile che «il Capo della Polizia e i vertici dell’amministrazione continuino a negare un serio problema, riabilitando ciclicamente un alto funzionario dello Stato su cui ricade interamente la responsabilità dello sfacelo che esiste nelle articolazioni da lei dirette. Non è possibile che si diventi complice con il far finta di non vedere e sentire, o addirittura con l’avvallare – dichiara Brugnano – di certi comportamenti irrazionali, fuori dal tempo e senza il senso dell’istituzione».

La Federazione Sindacale di Polizia ritiene che «rendersi complici di questa gestione, e non porvi urgentemente riparo, significa mancare di rispetto non solo alle organizzazioni sindacali, ma soprattutto a coloro i quali, nonostante tutto, tirano ancora la baracca. Sono costoro che vanno onorati ogni giorno ma sono anche coloro che sono più a rischio. Perché in questa scellerata gestione costoro sono costantemente esposti al “tiro diretto” del questore che si arroga il diritto di conoscere tutto e tutti, che falcidia i rapporti informativi dei suoi dipendenti distruggendo il giudizio dei dirigenti, travolgendolo e portando alla mortificazione costante il personale. Inducendo poi questo ad uno snervante e logorante tentativo di opposizione con il moltiplicarsi di conteziosi amministrativi che alimentano sempre più livore, astio, inimicizia e scarsissima voglia di lavorare. Perché lavorare in certe condizioni oltre che improduttivo è anche pericoloso».

Il segretario nazionale dell’Fsp Polizia di Stato ha, quindi, chiesto ai parlamentari di verificare «se questo clima puo’ essere sano. E ci dica se puo’ essere terreno di coltura di gravi esternazioni cui si puo’ essere costretti. Ci aiutino ad aprire un confronto serio con i vertici della nostra Istituzione, consapevoli che occorre difendere i difensori del popolo».