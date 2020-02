Tenta di uccidere zio e cugino a fucilate, 30enne arrestato a Belcastro Il giovane avrebbe sparato ai parenti dopo una lite nella piazza centrale del comune. Uno dei due è stato ferito

BELCASTRO Nella serata martedì, a Belcastro, i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina hanno sottoposto a fermo Giancarlo Pane, classe 1989, ritenuto responsabile di tentato omicidio. Il fermato, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, intorno alle ore 18,30, nella piazzetta centrale del piccolo paese catanzarese, a seguito di una lite per per futili motivi, era venuto alle mani con uno zio e un cugino. Successivamente si era allontanato a bordo della propria autovettura dal luogo della discussione. Dopo alcuni minuti, Pane ha fatto ritorno imbracciando un fucile con munizionamento a pallettoni, con il quale ha esploso due colpi all’indirizzo dei predetti parenti. Questi ultimi sono riusciti a ripararsi dietro una autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze che veniva danneggiate dai proiettili. Solo uno dei due è statp lievemente ferito al volto, poiché colpito di striscio. Il fermato è stato trasportato nella Casa Circondariale di Catanzaro Siano in attesa della convalida del provvedimento adottato dai Carabinieri.