Pisauro: «Io di estrema destra? Sono sempre stato socialista»

Riceviamo e pubblichiamo dall’avvocato Giuseppe Pisauro.

In data 11.09.2019 è stato pubblicato sul Corriere della Calabria un articolo titolato “Morto Stefano Delle Chiaie, una storia calabrese. Ancora da scrivere”. In detto articolo si afferma che ad un convegno del giugno 1990 avrebbero partecipato «nomi noti dell’estrema destra», fra i quali viene inserito il sottoscritto in quanto difensore di Delle Chiaie.

Considero tali affermazioni destituite di ogni fondamento, in quanto, pur non ricordando con precisione tale convegno (avendo partecipato a molte decine di convegni) posso assolutamente escludere che l’oggetto riguardasse le Leghe, argomento a me totalmente estraneo. Quanto all’essere stato un esponente dell’estrema destra, l’affermazione prima ancora che falsa è semplicemente ridicola. Infatti sono stato iscritto al Psi (Partito Socialista Italiano) dal 1972 al 1992, sono stato membro della Commissione Giustizia Nazionale del Psi, nonché vice presidente prima e presidente successivamente della Unione Nazionale Avvocati Laico-Socialisti. L’unica circostanza veritiera è che ho difeso Delle Chiaie, al pari di tanti imputati di diverso e opposto orientamento politico (Albero Franceschini,e diversi appartenenti alle Br, ben 15 imputati nel processo “7 aprile”, tutto il comando militare di Prima Linea, ed anche Francesca Mambro e Valerio Fioravanti). E ciò ho fatto con il pieno consenso del mio partito che ha sempre garantito il diritto alla difesa di qualsivoglia imputato e la libertà degli avvocati difensori.

Avvocato Giuseppe Pisauro