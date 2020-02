Scontro tra auto e camioncino in galleria, due feriti a Catanzaro CATANZARO Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un incidente avvenuto nella galleria “Tiriorello”, sulla variante della statale 106 a Catanzaro Marina, tra l’uscita quartiere…

CATANZARO Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un incidente avvenuto nella galleria “Tiriorello”, sulla variante della statale 106 a Catanzaro Marina, tra l’uscita quartiere Barone e l’uscita del quartiere Santa Maria. nell’incidente sono rimasti coinvolti due mezzi, un camioncino Fiat OM40 ed una Citroen C4. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e personale Anas.

Il ferito più grave è stato affidato al Suem 118 e trasportato in eliambulanza nell’ospedale di Catanzaro. Il transito nel tratto interessato dallo scontro è momentaneamente chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso.