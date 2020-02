Il dipartimento assicura: «Turistcalabria preso online» I funzionari regionali spiegano come fosse già stata inoltrata una richiesta ad Aruba, gestore del server, per comunicare il problema tecnico

CATANZARO Il sito Turistcalabria ritornerà a breve fruibile. Se negli ultimi periodi è risultato inaccessibile, secondo il dipartimento del turismo il problema è da riferire a questione di server dipendenti direttamente dal gestore Aruba. Infatti è sempre dagli uffici regionali che si chiarisce come: «In data 6 febbraio era stata inoltrata apposita richiesta ad Aruba, proprietaria del dominio, per la risoluzione del problema tecnico riscontrato e detta richiesta veniva reiterata con carattere d’urgenza in data 10 febbraio. Alla data odierna il call center di Aruba ha comunicato che il problema tecnico segnalato, per il quale il dipartimento ha richiesto assistenza, è in fase di lavorazione e dovrebbe essere risolto a breve».