Il Tar Calabria: preoccupa la situazione finanziaria di molti enti locali La relazione per l’anno giudiziario si sofferma sulla crescita dei ricorsi di ottemperanza, citando il dissesto del Comune di Cosenza. Difficoltà per la Provincia di Crotone, problematico il quadro di alcuni enti sub regionali come Afor, Corap e Consorzi di bonifica

CATANZARO In Calabria si registrano «forme diverse di criticità finanziaria» degli enti locali, «nel complesso più diffuse e gravi della media nazionale». Lo rileva la relazione del presidente del Tar Calabria, Giancarlo Pennetti, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario amministrativo a Catanzaro. Nella relazione del presidente del Tar si evidenzia «il considerevole numero di ricorsi di ottemperanza, in crescita numerica, presentati per obbligare, anche mediante nomina di un commissario ad acta, le amministrazioni pubbliche a eseguire le condanne al pagamento di somme di denaro dovute a cittadini, società, imprese disposte dal giudice ordinario. Normalmente – spiega Pennetti – questa tipologia di contenzioso è considerata poco importante, ma è innegabile che esso merita una specifica menzione dato che il fenomeno si incrocia con la situazione finanziaria di non pochi enti pubblici calabresi che sembrano confermare l’analisi effettuata dalla Banca d’Italia nel 2019, che segnala ampi disavanzi di bilancio soprattutto tra gli enti di questa regione».

La conseguenza sempre più frequente – secondo il presidente del Tar Calabria – è «una certa difficoltà della tutela resa dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza a raggiungere il risultato desiderato da parte di chi ricorre. Non si può non ricordare la recente dichiarazione di dissesto che ha interessato il Comune di Cosenza nel dicembre scorso e che ha determinato la dichiarazione di estinzione di circa sessanta giudizi di ottemperanza pendenti preso questo Tar».

Una «difficile situazione economico-finanziaria» – prosegue la relazione del presidente del Tar Calabria Pennetti – «caratterizza pure la Provincia di Crotone, come sembra emergere dall’impossibilità da parte del commissario ad acta incaricato, in alcuni giudizi di ottemperanza instaurati nei confronti di quell’amministrazione – di effettuare pagamenti in relazione a tali criticità tanto da ritenersi costretto alle dimissioni chiedendo la propria sostituzione, al punto da indurre i magistrati della seconda sezione a nominare, come nuovo commissario ad acta, “il presidente della Provincia di Crotone affinché possa verificare la situazione di eventuale dissesto dell’ente e provvedere i conseguenza”». Inoltre «problematica, anche in questo caso con riferimento a giudizi di ottemperanza pendenti, è la situazione di alcuni enti sub regionali in liquidazione, come nel caso dell’Afor, azienda forestale della Regione, che – come da ordinanza collegiale della seconda sezione – versa in un “palese stato di insolvenza”, di alcuni Consorzi di bonifica, nonché del Corap, Consorzio regionale attività produttive».

«LITIGIOSITÀ FRA ENTI FENOMENO DIFFUSO» «La litigiosità tra amministrazioni pubbliche è un fenomeno diffuso nel Mezzogiorno rispetto ad altre aree del paese e c’è un numero di ricorsi significativo tra amministrazioni che, al contrario, dovrebbero collaborare», ha poi spiegato il presidente del Tar della Calabria, Giancarlo Pennetti. «Certo è fisiologico, come del resto accade tra gli umani che possano esserci dissensi però il fatto di essere tutte portatrici di interessi pubblici e di svolgere compiti in favore della collettività le dovrebbe costringere ad evitare al massimo la possibilità di conflitti da portare davanti al giudice amministrativo. Questi conflitti dovrebbero essere risolti attraverso un dialogo e un confronto tenuto conto che le loro relazioni previste dalla legge, interorganiche e intersoggettive, devono essere curate e in qualche modo rese scevre da possibilità di conflitto prima ancora di arrivare al momento in cui queste relazioni si attivano operativamente». (ant. cant.)