Catanzaro capitale dei diritti per due giorni con le iniziative dell’Anm In città la presidente della Corte costituzionale Maria Cartabia. Sarà proiettato il docufilm realizzato nelle carceri da sette giudici della Consulta

CATANZARO Catanzaro si trasforma nella capitale dei diritti. Accadrà il 18 e 19 febbraio con le iniziative dell’Associazione Nazionale Magistrati e la presenza di rappresentanti della Corte Costituzionale. In particolare, martedì 18 febbraio, l’Auditorium Casalinuovo ospiterà la proiezione del docufilm “Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle carceri”.

Sette giudici della Corte Costituzionale incontrano i detenuti di sette Istituti penitenziari italiani: Rebibbia a Roma, San Vittore a Milano, il carcere minorile di Nisida, Sollicciano a Firenze, Marassi a Genova, Terni, Lecce sezione femminile. Per la prima volta dalla sua nascita, nel 1956, la Corte Costituzionale decide di entrare in carcere. Il film è il racconto di quell’incontro, dell’incontro con l’umanità che vive marginalità sociale. Un viaggio fatto di confronto, dialogo ed emozioni.

Alla proiezione interverrà la presidente della Corte Costituzionale Prof. Marta Cartabia. Prima della proiezione, gli indirizzi di saluto del presidente dell’Anm Luca Poniz e della presidente della Ges Anm di Catanzaro Giovanna Mastroianni; l’introduzione è affidata a Donatella Stasio, responsabile della comunicazione della Corte Costituzionale.

A seguire la riflessione con la presidente della Corte Costituzionale Prof. Marta Cartabia, il professor Marco Ruotolo, ordinario di Diritto costituzionale all’Università Roma Tre; il segretario dell’Anm Giuliano Caputo e la vice presidente dell’Anm Alessandra Salvadori.

Parteciperanno i docenti e gli studenti degli istituti superiori e della facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro.

La due giorni di Catanzaro sarà anche l’occasione per un incontro a cui l’Associazione Nazionale Magistrati tiene particolarmente. La Giunta Esecutiva Centrale e il presidente dell’Anm Luca Poniz incontreranno i colleghi calabresi che ogni giorno, e nonostante le tante difficoltà, testimoniano impegno e rappresentano presidii di legalità sul territorio.