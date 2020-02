Santelli annuncia il capitano Ultimo assessore all’Ambiente Il neo assessore: «Tutelerò la comunità dall’aggressione delle mafie». Nomina operativa appena l’alto ufficiale otterrà il nulla osta dell’Arma. Anche uno spot per comunicare la scelta del carabiniere. Che è un calabrese acquisito: è cittadino onorario di Orsomarso Condividi su







ROMA «Vi presento il nostro prossimo assessore all’ambiente». Lo ha detto la presidente della Calabria, Jole Santelli presentando a Montecitorio il Capitano Ultimo.

«Il mio obiettivo è tutelare l’autodeterminazione delle comunità calabresi senza l’interferenza delle mafie di ogni tipo». Queste le prime parole del neo assessore, che ha accettato l’incarico offertogli dalla presidente.

L’incarico sarà operativo non appena l’alto ufficiale, che ha messo a segno l’arresto di Totò Riina nel 1993, otterrà il nulla osta dell’Arma. Per annunciare il neo assessore, Jole Santelli ha anche preparato uno spot diffuso sui social in contemporanea con l’ufficializzazione della nomina davanti ai giornalisti.

L’ANNUNCIO A SORPRESA «La nostra regione ha un ambiente molto fortunato e allo stesso tempo molto sfortunato, con molte luci e molte ombre». Questa la frase con la quale Jole Santelli apre la conferenza stampa a Montecitorio.

«Nelle città siamo in piena crisi rifiuti, c’è un enorme problema di depurazione e delle bonifiche, pensiamo all’Eni a Crotone. Ma allo stesso tempo siamo l’unica regione con tre parchi nazionali, con un enorme patrimonio boschivo e naturalistico». Quindi, a sorpresa, ha annunciato l’arrivo del colonnello arrivato con il volto coperto. Poi gli ha fatto firmare davanti a tutti l’accettazione della nomina.

IL CAPITANO: «UNA GRANDE SFIDA» «La Calabria – ha spiegato Jole Santelli – è spesso indicata come terra di criminalità in cui l’ambiente è associato a situazioni di illegalità. Sono orgogliosa – ha aggiunto – che il capitano Ultimo abbia accettato l’incarico. Faremo un grandissimo lavoro». Santelli ha anche ricordato che il colonnello De Caprio, toscano per nascita, è “calabrese” avendo avuto la cittadinanza del piccolo comune di Orsomarso, nel Cosentino (vedi la nostra intervista in basso). L’ufficiale, che si è presentato con il volto coperto da un fazzoletto, ha ringraziato Santelli per avergli offerto, ha detto, «il privilegio di servire il popolo calabrese», cosa, ha aggiunto, che farà «senza secondi fini, con il solo obiettivo di conseguire il bene comune. È un incarico – ha proseguito – di grande responsabilità da attuare con un gioco di squadra. È una delle sfide più belle che voglio affrontare. I temi sono tanti e concorderemo le cose da fare con il presidente e con la squadra».