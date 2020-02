Pauroso incidente a Botricello: due feriti Un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata. Disagi alla circolazione

BOTRICELLO Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è attualmente impegnata su Via Nazionale (statale 106) nel comune di Botricello per un incidente stradale che si è verificato in direzione Crotone.

Una la vettura coinvolta, una Nissan Micra che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo urtando la bordura di un albero ribaltandosi successivamente su di un fianco sulla sede stradale. Due i passeggeri a bordo della vettura: hanno riportato ferite lievi.

I due sono stati affidati alle cure del personale medico del Suem118 per i controlli richiesti dal caso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della vettura e della zona interessata dal sinistro in attesa del soccorso stradale. Carabinieri della locale stazione sono sul posto per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità. Al momento il transito su unica corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.