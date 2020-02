20.20 | «Del Coronavirus parli solo la scienza. In Calabria manca l’organizzazione» Ospite del nostro talk Carmelo Nobile, docente di Igiene di “Magna Graecia” e Unical. L’ordinario ripercorre le leggerezze nell’affrontare la crisi a livello nazionale

LAMEZIA TERME Puntata speciale di “20.20” questa sera alle 21 sul canale 211 de L’altro Corriere tv, sul digitale terrestre. L’approfondimento televisivo de Il Corriere della Calabria, condotto da Danilo Monteleone e Ugo Floro, sarà infatti incentrato sull’emergenza coronavirus che sta investendo l’Italia.

Ospite Carmelo Nobile, ordinario di Igiene generale e applicata delle università “Magna Graecia” e Unical. Per il docente universitario «in Italia di certo è stato commesso più di un errore, sono sorpreso dell’aumento esponenziale dei casi, probabilmente ciò è dovuto al fatto di aver bloccato i voli diretti dalla Cina senza considerare i transiti attraverso altri scali. I Paesi europei che hanno adottato le misure adeguate ora, infatti, non si trovano nella nostra condizione».

Nobile sottolinea che il coronavirus corrisponde per intero alla conosciuta categoria dei virus che si trasmettono per via aerea: «I casi in Italia sono senz’altro molti, ma il picco della curva epidemica non è stato ancora raggiunto, avremo dunque un ulteriore aumento».

Quanto alla possibile difesa, il docente universitario evidenzia come i tempi stimati per la creazione di un vaccino siano mediamente nell’ordine di 12-18 mesi «e che dunque sono essenziali tutte le misure di contenimento del virus attualmente predisposte a livello nazionale e nelle singole regioni».

Polemiche le considerazione dell’ordinario di igiene sulla superficialità con la quale, nel corso degli ultimi anni, si è discusso di vaccini e copertura vaccinale: «Considerando che l’agente patogeno colpisce categorie particolarmente deboli come gli anziani, ciò ci fa comprendere quanto importanti siano le campagne vaccinali».

Se le considerazioni fin qui esposte riguardano il livello nazionale, con riferimento alla Calabria Nobile ha sottolineato: «Nella nostra regione abbiamo professionalità di primo livello che, in caso di contagi, daranno il massimo e con risultati; altra cosa purtroppo è l’organizzazione, che di certo non è paragonabile a quella di altre regioni».

Data la delicatezza del momento, il professor Carmelo Nobile ha auspicato che il dibattito non dia vita a inutili polemiche «ma che a parlare sia solo la scienza».