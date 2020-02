Vertice dei circoli Pd di Catanzaro: «A breve l’assemblea» Al centro dell’incontro la riorganizzazione del partito in città: «Necessario ripartire. Dopo l’assise, l’elezione del segretario cittadino»

CATANZARO Si è riunito il coordinamento cittadino dei circoli del Partito democratico di Catanzaro. Erano presenti i circoli di Pontegrande, Mater Domini, Santa Maria e Marina. Durante l’incontro si è discusso sulle iniziative da portare avanti per rafforzare l’azione politica nella città. Dalla riunione, riporta un comunicato, «è emersa la necessità di avviare il percorso politico che porti, in breve tempo, alla definizione degli organismi cittadini. Il primo passo in questo senso – continua la nota sarà quello di favorire la ripartenza del circolo di Catanzaro Centro attraverso la convocazione degli iscritti i quali potranno individuare un coordinamento provvisorio. Subito dopo, sentiti gli organismi istituzionali e di partito, verrà convocata l’assemblea cittadina per dare avvio ufficialmente al percorso che porterà all’elezione del segretario cittadino». «Di queste e di altre determinazioni dei circoli – si legge infine – verrà data comunicazione agli organismi provinciali e regionali e a tutti i rappresentanti istituzioni del partito».