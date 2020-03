A fuoco l’auto di un imprenditore. La condanna di Confcommercio Catanzaro CATANZARO È stata incendiata da ignoti l’auto di Rodolfo Rotundo, imprenditore di Confcommercio Catanzaro. Che, in una nota, condanna l’episodio. «Oggi si è perpetrato un vile gesto non solo nei…

CATANZARO È stata incendiata da ignoti l’auto di Rodolfo Rotundo, imprenditore di Confcommercio Catanzaro. Che, in una nota, condanna l’episodio. «Oggi si è perpetrato un vile gesto non solo nei confronti di un imprenditore, ma di tutti coloro che fanno buona impresa in Calabria e che rappresentano un modello da seguire. L’atto perpetrato è ancor più grave perché non colpisce solo la persona e l’imprenditore, ma un dirigente di Confcommercio, riconoscibile modello di rappresentanza democratica ed importante emblema della nostra associazione di categoria. Siamo stati tutti vittime dell’illegalità dell’azione. Un atto assolutamente da condannare e per il quale chiediamo giustizia. Il presidente di Confcommercio Catanzaro, Pietro Falbo, la Giunta tutta ed il Direttore di Confcommercio Calabria Centrale, Giovanni Ferrarelli, esprimono la loro piena solidarietà e vicinanza a Rodolfo Rotundo, sia come imprenditore che come Presidente di Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo) aderente a Confcommercio Calabria Centrale».