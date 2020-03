U SAPIVI? | Catanzaro, il caos parcheggi e la grande incompiuta Strade chiuse, soste vietate e centro storico bloccato nel capoluogo. Il racconto nella nuova video inchiesta in onda questa sera alle 20.55 su L’altro Corriere Tv (Canale 211 dtt) – L’ANTEPRIMA

CATANZARO Come è messa Catanzaro riguardo ai parcheggi? «Male», risponde un vigile urbano al nostro Michele Macrì che, assistito alla produzione tecnica da Cosimo Siciliano, ha compiuto un viaggio nel centro storico del capoluogo. Partendo dal caso di una storica incompiuta, il parcheggio multipiano del Politeama, Macrì racconta, nella puntata di “U sapivi?” che andrà in onda questa sera alle 20,55 su l’altroCorriere Tv (canale 211 del digitale terrestre), i posteggi improvvisati nei pressi dei palazzi più importanti della città. Come funziona? Con biglietti autoprodotti, soste vietate e strade, di fatto, chiuse. Tutto mentre il gigante di cemento del Politeama resta chiuso.