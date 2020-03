Coronavirus, aumentano i contagi in Calabria: 32 i casi positivi Rispetto alle precedenti rilevazioni, nelle ultime ore ne sono stati registrati 2 a Cosenza, 6 a Reggio e 5 a Crotone

Condividi su









CATANZARO Sale il numero dei contagi da Coronavirus in Calabria. Ai 19 censiti dalla Regione nel bollettino delle ore 18 vanno (che potete leggere qui) aggiunti altri 2 casi positivi registrati a Cosenza, 6 casi positivi registrati a Reggio e 5 casi positivi registrati a Crotone, territorio che finora non aveva registrato casi. In totale, in Calabria, al momento sono 32 i casi positivi da Coronavirus. Nel bollettino diramato dalla Regione alle ore 18, i casi positivi registrati erano 19, su 276 tamponi effettuati.