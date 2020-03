Emergenza Covid-19, attiva raccolta fondi per l’azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” Sarà possibile donare attraverso le piattaforme buonacausa.org, gofundme.com o con un bonifico

CATANZARO È attiva una raccolta fondi per l’emergenza coronavirus promossa dall’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

L’azienda stessa comunica ai cittadini interessati, che la raccolta può avvenire attraverso semplici modalità indicate da alcune piattaforme, quali buonacausa.org, gofundme.com oppure qualsiasi altra piattaforma di cui si venga a conoscenza.

«È comunque possibile effettuare un versamento (donazione in denaro) sull’iban dell’Azienda di cui alle coordinate IT57G0100504400 000000218010 con conto acceso presso la B.N.L. di Catanzaro, intestato ad Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio via V.Cortese, 25 – 88100 Catanzaro. Nella causale dovrà essere precisato che le somme sono donate al fine di “sostenere le attività connesse all’emergenza sanitaria corona virus ivi compresi gli acquisti dei relativi presidi sanitari e di protezione”. È quanto mai importante ed opportuno, che, di seguito al versamento effettuato, sia inoltrata una e mail all’indirizzo wtallerico@aocz.it, con allegata la ricevuta del bonifico o con la trascrizione degli estremi (il CRO), onde consentire a questa Azienda di poter facilmente individuare tale versamento presso il suddetto Istituto di credito».

L’Azienda, conclude la nota, «ringrazia sentitamente chi vorrà apportare il proprio contributo, nel segno dell’appartenenza e dell’impegno solidale per la Comunità».