Coronavirus, il Comalca: «Garantite tutte le forniture agroalimentari» Riunione telematica per il cda del Consorzio: «Prodotti freschi continueranno ad arrivare sulle tavole calabresi»

CATANZARO «Tutti i prodotti agroalimentari continueranno ad arrivare nelle rivendite al dettaglio e, quindi, sulle tavole dei calabresi senza alcun tipo di ritardo o rallentamento, circostanza che permette di rassicurare sulla freschezza, sulla qualità e sull’assortimento ottimale dei prodotti stessi. Una continuità operativa certificata anche dall’assoluta conferma dei giorni e degli orari di normale funzionamento». A comunicarlo è il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Mercato Agricolo e Alimentare della Calabria (sopra in una foto d’archivio) che si è riunito, d’urgenza e in forma telematica per determinarsi sull’attuazione delle normative igienico-sanitarie disposte dai diversi provvedimenti normativi emanati per fronteggiare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.

«Tutte le prescrizioni normative in tema igienico-sanitario – è detto in una nota – saranno da Comalca rigorosamente osservate così come ne sarà monitorato il rispetto da parte degli operatori, dei dipendenti ma anche del pubblico, invitato ad osservare la distanza interpersonale ed evitare gli assembramenti durante le operazioni di acquisto. Obbligatorio, in ogni caso, l’uso della mascherina protettiva. La riunione è servita a sottolineare che il mercato non dovrà subire alcun tipo di rallentamento nella propria attività, potendo essere pienamente rispettate le distanze di sicurezza tra tutti i soggetti attivi all’interno della stecca mercato e degli uffici stante anche l’adeguata logistica di cui si dispone».