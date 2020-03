Coronavirus e trasporti. Meno corse e distanza dall’autista A Lamezia e Catanzaro la Faisa Cisal ha chiesto mascherine, guanti, un nastro per non fare avvicinare i passeggeri al conducente e nessun biglietto sui mezzi. Nelle prossime ore i risultati dell’incontro Stato-Regioni sui trasporti pubblici

LAMEZIA TERME Diminuite le corse. Questo è stato il primo provvedimento che la Regione Calabria ha concesso alla Lamezia Multiservizi spa, municipalizzata della città della Piana, per cercare di arginare il pericolo Coronavirus e tutelare gli autisti dei mezzi pubblici. Tre le corse mantenute: Nicastro-ospedale-Sambiase, Nicastro-Sambiase-Stazione di Sant’Eufemia; Nicastro-Gizzeria-Stazione di Sant’Eufemia. E per quanto riguarda la navetta che fa il tragitto aeroporto-stazione non lavora più fino a mezzanotte ma fino alle 20 circa. E’ stata una delle prima richieste che ha proposto Domenico Marchio segretario provinciale della Faisa Cisal. Tra le altre cose è stato posto il nastro bianco e rosso dietro al guidatore per impedire che i passeggeri si avvicinino a meno di un metro dall’autista. Su sale sul mezzo dallo sportello centrale. I lavoratori sono stati dotati di guanti e mascherine e sono stati esonerati dal fare biglietti per non avere contatti con denaro e rapporti ravvicinati col pubblico.

Quello che, in più, suggeriva il sindacalista era di fornire uno spray per sanificare la postazione alla fine di ogni corsa. Misura che l’azienda Bilotta ha adottato ma la Multiservizi ancora no. Al momento stanno circolando tre autobus. Sono in servizio quattro persone per la mattina e tre per il pomeriggio. Per coloro che hanno ferie già maturate si prospetta un periodo di assenza dal lavoro per stare in quarantena. Il nodo da sciogliere rimane per i giorni a venire e per coloro che non hanno maturato ferie. La risposta dovrebbe arrivare dall’incontro Stato-Regioni. Le Regioni dovranno trovare una soluzione visto che i trasporti pubblici non rientrano nella copertura finanziaria prevista dal decreto Conte. Per quanto riguarda l’Amc di Catanzaro anche qui è stato proposto il nastro per evitare l’avvicinamento all’autista, diminuzione delle corse, sanificazione, guanti, mascherine e nessun biglietto emesso dal conducente. (ale.tru.)