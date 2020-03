Cropani, evade dai domiciliari dopo meno di un giorno: arrestato I carabinieri lo avevano fermato per alcuni reati di maltrattamenti in famiglia. Durante un controllo del territorio lo hanno individuato a bordo della sua auto

CATANZARO Nella serata dell’11 marzo i Carabinieri della Stazione di Cropani, città in provincia di Catanzaro, hanno tratto in arresto G.M., 34enne cropanese, poiché resosi responsabile del reato di evasione. Il fermato, sottoposto il giorno precedente agli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria è stato notato circolare a bordo della propria autovettura da un carabiniere libero dal servizio che, contattando istantaneamente i colleghi in servizio di controllo del territorio, ha consentito di rintracciare rapidamente il G.M., traendolo in arresto. Trovato in possesso di un grosso coltello, il soggetto è stato inoltre denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. L’arresto è stato convalidato dal gip presso il Tribunale di Catanzaro che ha disposto la rinnovata sottoposizione del soggetto agli arresti domiciliari.