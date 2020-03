Giunta, i “nodi” interni a Forza Italia sulla strada della Santelli La presidente continua a non parlare con i “suoi”: vacillano gli equilibri interni agli azzurri. La Lega insiste nelle sue richieste ma sconta un profondo travaglio interno

CATANZARO Impenetrabile, inaccessibile, indecifrabile. Alle prese con l’enorme emergenza Coronavirus, con le ombre sinistre che si proiettano sul futuro della Calabria, Jole Santelli non lascia trapelare praticamente nulla sulle sue mosse per completare la Giunta dopo le nomine di Sandra Savaglio e Capitano Ultimo Sergio De Caprio. Inutili i – disperati – tentativi dei big calabresi del centrodestra di afferrare qualcosa delle intenzioni della presidente della Regione, che continua a non parlare con i “suoi”, così come a non curarsi degli appelli accorati (almeno finora accordati) con cui politici, sindacati, mondo produttivo la invitano a insediare alla guida della Calabria un governo regionale nella pienezza delle sue funzioni. Niente: la Santelli procede per la sua strada, senza concedere alcunché. Di sicuro si può dire che c’è l’intenzione da parte della Santelli di chiudere la partita Giunta prima della seduta d’esordio del Consiglio regionale, in programma mercoledì: una “deadline” peraltro ineludibile, perché è evidente che non ci può presentare in aula quel giorno, con tutto quello che sta succedendo, senza un’intesa complessiva con la coalizione di centrodestra sulle postazioni in Giunta e sulla presidenza dell’Assemblea. Da qui a quel momento, la Santelli dovrà quindi sciogliere i “nodi” finora irrisolti, che in realtà – riferiscono fonti del centrodestra – non sarebbero quelli che la “vulgata” mediatica sta facendo intendere.

I veri “nodi” che la presidente della Regione starebbe provando a districare sarebbero infatti soprattutto interni al suo partito, Forza Italia, “nodi” relativi agli equilibri tra i vari “colonnelli”, alla distribuzione territoriale delle caselle assessorili – c’è il concreto rischio che un’area tra Catanzaro, Cosenza e Reggio resti senza rappresentanza – e al rispetto delle “quote rosa”, aspetti per nulla di dettaglio. Sempre secondo fonti della coalizione, né Lega né Fratelli d’Italia sarebbero in realtà ostacoli insormontabili da superare per la Santelli, che comunque può gestire i rapporti con questi due alleati con una relativa tranquillità. Con i meloniani di Wanda Ferro, che in queste ore si trova in quarantena volontaria alla luce della notizia della positività di Edmondo Cirielli ma che sta assolutamente bene, in verità i giochi sarebbero praticamente e positivamente chiusi, con l’indicazione di Fausto Orsomarso quale assessore, la vicepresidenza del Consiglio regionale e le commissioni.

Quanto alla Lega, i salviniani non si sognano minimamente di ricorrere a un appoggio esterno alla governatrice, ma semplicemente continuano a insistere sulle loro richieste, e cioè un assessorato, la presidenza del Consiglio regionale e due presidenze di commissione. Il fatto è che la Lega sta vivendo un profondo travaglio interno, con la “cordata” che fa riferimento al segretario regionale Cristian Invernizzi, a Walter Rauti, Filippo Mancuso e Luigi Novello (“papabile” assessore) che guerreggia con l’altra “cordata” composta dall’europarlamentare Vincenzo Sofo, dal deputato Domenico Furgiuele, da Tilde Minasi e Pietro Raso. E magari la Santelli potrebbe approfittare proprio dei problemi interni dei leghisti calabri per risolvere quelli interni alla sua Forza Italia e mettere a posto una delle questioni ancora aperte, come quella della “quota rosa” in Giunta, che – secondo indiscrezioni – potrebbe essere riservata a un’azzurra vicina a Cannizzaro. Ma fin quando la Santelli proseguirà nel suo “muro” comunicativo, tutta la coalizione è destinata a restare sulla corda. (a.cant.)