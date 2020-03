Coronavirus, in Calabria sale a 46 il numero dei casi positivi Alle 38 persone contagiate che rientravano nel bollettino regionale si aggiungono altre otto. In particolare 5 nel Cosentino e 3 nel Catanzarese. Tra questi ultimi anche un medico non ospedaliero

CATANZARO Sale a 46 il numero di casi positivi al coronavirus Sars-Cov-2. Un bollettino di guerra destinato a mutare di giorno in giorno e di ora in ora man mano che i tamponi effettuati vengono analizzati nei laboratori delle strutture sanitarie calabresi.

Le analisi fanno registrare 5 nuovi casi nel Cosentino e 3 nuovi casi riscontrati al Pugliese Ciaccio di Catanzaro, tra questi ultimi vi sono due persone crotonesi e un medico non ospedaliero del Catanzarese. Un dato così che va a peggiorare il già negativo bilancio emerso dal bollettino diramato dal dipartimento regionale che fissava a 38 i casi conclamati in Calabria.