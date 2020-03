Coronavirus, Santelli: «Lavoriamo per essere preparati in caso di emergenza» La presidente della giunta regione a Omnibus: «Dopo l’ultimo decreto ho visto cambiare le abitudini di tutti. L’Italia deve restare in modo, ma va garantita la sicurezza di chi lavora. Molti ci hanno chiesto mascherine ma la Regione non ne ha»

Condividi su









CATANZARO «Dopo l’ultimo provvedimento ho visto un cambio notevole nelle abitudini di tutti. Deve funzionare la prevenzione. Fa tenerezza vedere i bambini che seguono le prescrizioni. Venerdì sera sono tornata a Cosenza e la gente che era in giro era tutta con le mascherine. Un po’ di giorni di sacrificio penso riescano a tutelarci da qualcosa di peggiore». Jole Santelli, presidente della Regione, parla a Omnibus e sottolinea il comportamento responsabile notato in Calabria al suo rientro. I controlli e le sanzioni negli ultimi giorni sono stati tanti, ma molti calabresi si adeguano alle disposizioni del governo.

Santelli apprezza l’«appuntamento giornaliero di confronto tra Governo e articolazioni territoriali. Non sempre la discussione è tranquilla, ma aiuta tutti a sentirsi meno soli. È importante che ci sia questo confronto, questa possibilità di raccontare i nostri problemi».

Uno dei problemi è quello di bilanciare emergenza sanitaria ed emergenza sociale. «Manteniamo l’Italia in moto – chiede Santelli –. Deve camminare, ma con le dovute precauzioni. La cosa più importante è recuperare i presìdi per tutelare il lavoro. Dopo che il governo ha detto: “Mascherine gratis per chi deve lavorare”, molti uffici hanno iniziato a chiamare in Regione per avere questi equipaggiamenti, che non abbiamo». La presidente chiede uno sforzo di unità: «Dobbiamo essere tutti uniti, in accordo con l’Europa, perché dobbiamo poter usare anche i fondi europei anche per aiutare dopo le nostre imprese. L’Europa dovrebbe allargare il termine “aiuto di stato” per consentirci di accedere a questi fondi».

Uno dei nodi dell’emergenza (forse il principale) è l’ospedalizzazione dei casi di contagio più a rischio. «Abbiamo avuto note dal Ministero della Salute che ci chiede di comunicare i posti disponibili – continua la presidenza –. Io ho 100 posti di terapia intensiva, e la preoccupazione è avere un numero base per avere una tranquillità in caso di emergenza. Stiamo cercando di spostare i reparti anche per recuperare posti. Stiamo lavorando solo su questo, tutti all’unisono, per un piano di emergenza graduale che ci possa consentire di non trovarci impreparati in caso di emergenza».