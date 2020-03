Wanda Ferro: «Basta frottole, sono negativa al Coronavirus» La deputata pubblica sui social il risultato del test: «Mi sento di escludere ipotesi di contagio anche per i consiglieri di Fdi»

CATANZARO L’hashtag scelto su Instagram è #achiraccontafrottole, giusto per mettere le cose in chiaro. Poi una foto con il risultato del tampone negativo. La deputata di Fratelli d’Italia Wanda Ferro sceglie i social per chiarire di non aver contratto il Coronavirus. E spiega che lo ha fatto «a seguito delle notizie pubblicate dalla stampa dopo che il collega Cirielli (Edmondo, parlamentare e coordinatore di Fdi a Reggio Calabria, ndr) è risultato positivo al Covid-19». Ferro tranquillizza «le persone con cui sono stata in contatto, poiché, anche in seguito all’iniziativa avviata dall’ufficio di presidenza della Camera, mi sono rivolta alle autorità sanitarie come previsto dai protocolli e sono stata sottoposta al tampone, che ha avuto esito negativo». La deputata fa riferimento alle «preoccupazioni legate alla convocazione del prossimo consiglio regionale» e spiega che «tutte le riunioni e gli incontri a cui ho partecipato assieme ai consiglieri sono avvenuti in un periodo precedente all’esame diagnostico (di Cirielli, ndr), quindi è da escludere, per quanto mi riguarda, ogni ipotesi di contagio».