Ecco la giunta: Gallo all'Agricoltura, Catalfamo alle Infrastrutture. A Tallini la presidenza del consiglio regionale Si incastrano i tasselli del mosaico. Tutte le deleghe degli assessori. L'area catanzarese porta a casa lo scranno più alto di Palazzo Campanella. Gli altri nomi: Orsomarso, Talarico e Spirlì oltre a Savaglio e Ultimo







CATANZARO Sciolto l’ultimo nodo, il più delicato, e con un cambio al vertice del consiglio regionale (almeno rispetto alle indiscrezioni di ieri sera), i tasselli del mosaico della giunta regionale si sono incastrati. E Santelli trova la quadra senza scontentare nessuno dei maggiorenti del centrodestra. L’area catanzarese (l’asse Parente-Tallini, per intenderci) porta a casa la presidenza del consiglio regionale. Lo scranno più alto dell’assemblea di Palazzo Campanella andrà a Mimmo Tallini, che già sedeva nell’Ufficio di presidenza nella passata legislatura. Piazzata questa casella, la presidente ha liberato il posto ambito dal recordman delle preferenze Gianluca Gallo. L’ex sindaco di Cassano allo Jonio sarà l’assessore all’Agricoltura. Andrà a lui, dunque, la postazione reclamata a gran voce dalla Lega anche durante la campagna elettorale. I nomi, dunque, ci sono tutti. Con Fausto Orsomarso (Fdi), Francesco Talarico (Udc), Nino Spirlì (Lega) e i già ufficiali Sandra Savaglio e Capitano Ultimo (entrambi in quota Santelli) mancava soltanto l’ultima casella, occupata da Domenica Catalfamo, dirigente della Città metropolitana di Reggio Calabria, nome indicato dall’area di Forza Italia che fa capo al parlamentare Francesco Cannizzaro.

LE DELEGHE Nella tarda mattinata è arrivato il comunicato ufficiale della Regione con le deleghe assegnate ai nuovi assessori dell’esecutivo che si appresta a governare la Calabria per il prossimo quinquennio.

A Domenica Catalfamo va la delega alle Infrastrutture, Lavori pubblici, trasporti e urbanistica.

A Gianluca Gallo assegnata la delega all’Agricoltura, welfare: politiche sociali e per la famiglia.

A Fausto Orsomarso la delega allo Sviluppo economico, industria, piccola e media impresa. Attività turistiche e internazionalizzazione. Politiche e mercato del lavoro.

A Nino Spirlì, la Vicepresidenza con delega alla Cultura, ai beni e attività culturali, musei, teatri e biblioteche, associazionismo culturale. Politiche del commercio e dell’artigianato. Legalità e sicurezza.

A Francesco Talarico va la delega al Bilancio, politiche del personale.

Al presidente Jole Santelli le deleghe: promozione e immagine della Calabria e dei suoi asset strategici turismo, cultura, agricoltura, ambiente e paesaggio. Politiche giovanili. Spettacolo e grandi eventi, film commission, sport. Programmazione nazionale e comunitaria, agenda digitale, affari generali, zes, sviluppo del porto di Gioia Tauro e formazione professionale, nonché i rimanenti ambiti non delegati ai singoli assessori.

A questi si aggiungono, ovviamente, Sandra Savaglio, che ha la delega all’Università, Ricerca Scientifica e Istruzione, e il Capitano Ultimo, con la delega alla Tutela dell’Ambiente.