Catanzaro, positivi al Coronavirus quattro pazienti e un’infermiera di Dialisi. Registrati 9 contagi nuovi Lo comunica l’Azienda ospedaliera. In giornata gli esami sugli altri dializzati. Le prestazioni continuano a essere garantite. Il bollettino delle 12 indica un aumento delle positività

Condividi su









CATANZARO «L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” sta continuato l’azione di monitoraggio volta a circoscrivere il contagio da Covid 19 all’interno del Servizio di Dialisi; sono risultati positivi al virus, per quanto asintomatici, ulteriori tre pazienti (che effettuavano la seduta dialitica nello stesso turno del primo positivo) nonché un’infermiera, già allontanata dal servizio». È quanto si legge in una nota dell’Azienda ospedaliera. «In giornata – prosegue la nota – dovrebbero essere completati gli esami su tutti i rimanenti pazienti soggetti a dialisi. Restano garantite, senza soluzione di continuità, le prestazioni dialitiche, anche a favore dei pazienti risultati positivi, ovviamente in sede separata».

IL BOLLETTINO DELLE ORE 12 Nel bollettino delle ore 12, in generale, l’azienda ospedaliera di Catanzaro indica che sono 128 i nuovi tamponi eseguiti (75 dalla provincia di Catanzaro, 47 da Crotone e 6 da Vibo Valentia): i nuovi casi positivi al Coronavirus sono 9 (6 Catanzaro, 2 Crotone e 1 Vibo Valentia) mentre i ricoveri sono 11 (8 in Malattie infettive e tre in terapia intensiva).