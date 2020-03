Giunta, Gallo: «C’è molto fare». E Orsomarso cita Seneca Prime reazioni dei neo assessori alle nomine ufficializzate dalla presidente Santelli. Biondo (Uil): «Ora responsabilità e coraggio» Condividi su







CATANZARO «La presidente Santelli mi ha chiamato a far parte della giunta regionale. La ringrazio di cuore per la stima e la fiducia: considero un grande onore poter servire i calabresi, ma anche una responsabilità grande, ancor più in giorni difficili come quelli che stiamo vivendo». La prima reazione alle nomine nella nuova giunta regionale è quella di Gianluca Gallo (Forza Italia). «Non è tempo di gioire e festeggiare – continua Gallo su Facebook –, perché tanto di serio e urgente c’è e ci sarà da fare. Mi sono state affidate le deleghe all’agricoltura ed al welfare, ed è quasi un segno. Alla terra ed alle persone dobbiamo dedicare la massima attenzione in queste ore, dalla terra e dalle persone dovremo ripartire quando il peggio sarà passato. Ancora una volta, lo faremo tutti insieme, senza lasciare nessuno indietro». Commenta soltanto con un citazione di Seneca il neo assessore al Turismo Fausto Orsomarso. «Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza».

BIONDO (UIL): «ORA RESPONSABILITÀ E CORAGGIO» «Accogliamo positivamente la composizione della giunta regionale da parte della Presidente Santelli. In un momento di grave emergenza sanitaria ed economica per la Calabria e per il Paese. La nostra regione ha bisogno della piena operatività degli organismi preposti allo svolgimento della funzione esecutiva e legislativa regionale. E i calabresi hanno bisogno di essere guidati, rassicurati e incoraggiati. Al governo regionale auguriamo pertanto buon lavoro e, lo invitiamo ad avviare da subito il confronto con il Sindacato e le forze sociali e produttive. Confronto che si dovrà svolgere adottando tutte le misure anti Covid 19 e con modalità in remoto che il momento esige. Invece è incomprensibile e ingiustificabile il rinvio, da parte della politica calabrese, della seduta del Consiglio regionale. In queste settimane, in questi giorni e in questo momento, tante lavoratrici e lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal personale sanitario, che ringraziamo per il coraggio e il senso di comunità che esprimono attraverso la loro opera, sono in trincea nei propri posto di lavoro. Pertanto alla politica regionale, soprattutto in questa fase, chiediamo si, prudenza, ma tanta, tanta responsabilità e tanto coraggio. La Calabria non è per Cuori Deboli». È quanto dice in una dichiarazione Santo Biondo, che commenta la nomina degli assessori nella giunta regionale.