U SAPIVI? | L’ecomostro (incompiuto) di Simeri Crichi – L’ANTEPRIMA Il viaggio di Michele Macrì in quello che sarebbe dovuto essere un Golf resort. E invece è soltanto una bruttura per la quale sono stati spesi 18 milioni di euro

SIMERI CRICHI Il Golf Resort di Simeri Crichi è uno degli l’ecomostri più vasti d’Italia. Avrebbe dovuto ospitare un campo da golf da 18 buche. Sono stati spesi 18 milioni di euro per un progetto abbandonato dal 2009. Fondi elargiti dall’Unione europea e dalla Regione Calabria mentre il resto spettava a Italia Turismo, società controllata al 100% da Invitalia, ente in house del governo. Un disastro spettrale sul quale ha cercato di fare chiarezza il format del Corriere della Calabria “U sapivi?” condotto da Michele Macrì, con il supporto tecnico di Cosimo Siciliano, che andrà in onda questa sera, giovedì 19 marzo, alle 20:55 su L’Altro Corriere Tv, canale 211 del digitale terrestre.

Erano stati previsti 180 posti di lavoro, il risultato è una deprimente colata di cemento e una enorme area abbandonata che devasta il paesaggio. Dopo aver parlato con Franco Canino, presidente della pro loco di Simeri, Michele Macrì ha contattato tutte le parti in causa. Il un servizio è stato realizzato prima delle disposizioni sull’emergenza Coronavirus.