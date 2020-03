Coronavirus, parte la terapia a base di Tocilizumab a Catanzaro Il primario di Malattie infettive del “Pugliese Ciaccio”: «Per ora su 3 pazienti somministrato ai tre pazienti più gravi»

CATANZARO «Abbiamo iniziato venerdì scorso il trattamento con il farmaco biologico Tocilizumab anche qui a Catanzaro». A dirlo all’Ansa è Lucio Cosco, direttore del reparto di Malattie infettive del “Pugliese Ciaccio” dove sono ricoverati 11 pazienti in reparto e 11 in rianimazione.

Si tratta dell’anticorpo monoclonale utilizzato per il trattamento dell’artrite reumatoide sulla polmonite indotta dal coronavirus al Cotugno di Napoli, di cui è stata avviata la sperimentazione nazionale dall’Aifa.

«Per ora – ha spiegato Cosco – lo stiamo somministrando a tre pazienti, i più gravi, ma abbiamo fatto richiesta, insieme ai rianimatori, di altri trattamenti».