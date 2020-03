Covid-19, l’Anm in soccorso degli ospedali calabresi Il distretto di Catanzaro dell’associazione nazionale dei magistrati devolverà risorse per acquistare attrezzature i nosocomi di Cosenza e del Capoluogo

Condividi su









CATANZARO Anche la sezione del distretto di Catanzaro dell’Anm dà man forte – attraverso due sostanziosi contributi – per l’acquisto di attrezzature medicali e ventilatori negli ospedali di Cosenza e Catanzaro. Sono stati disposti oggi due bonifici da 10mila euro ciascuno che l’Associazione nazionale magistrati del distretto di Catanzaro ha deciso di devolvere in favore dell’azienda ospedaliera “Annunziata” di Cosenza e dell’azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. L’Anm di Catanzaro si è riunita in modalità telematica da remoto lo scorso 20 marzo. Alla seduta erano presenti i componenti Giovanna Mastroianni, presidente; Marzia Maffei, segretario; Domenico Guarascio, tesoriere; Franco Caroleo, componente; Carmen Ciarci, componente. La giunta così riunita «in ragione delle emergenza pandemica in atto e della gravissima situazione sanitaria legata alla rapida diffusione del Covid-19 – è scritto nel verbale –, al fine di esprimere riconoscenza e vicinanza al personale medico e para-medico che in prima linea sta affrontando questa drammatica epidemia in crescente carenza di mezzi e strutture, intende sostenere concretamente gli ospedali-hub del distretto di Catanzaro che attualmente risultano maggiormente impegnati nell’attività di assistenza e cura dei pazienti». Al termine della riunione, in considerazione dei fondi a disposizione, la giunta della sezione Anm del distretto di Catanzaro ha deciso all’unanimità di stanziare un contributo da 10mila ciascuno per le due aziende ospedaliere di Cosenza e Catanzaro che «concorreranno all’acquisto di attrezzature medicali e ventilatori».