«Abbiamo 80 posti letto pronti ma il governo ci ha spedito solo 6 respiratori»

CATANZARO C’è molta preoccupazione rispetto alla disponibilità di mascherine e ventilatori polmonari. E Jole Santelli, presidente della Regione, dice che «no», non può rassicurare i calabresi, almeno in questa fase. Le sue parole sono state raccolte ieri dalla Tgr Calabria. E rilanciano l’analisi già illustrata nel primo consiglio regionale della legislatura. «La mia preoccupazione – spiega Santelli – deriva dalle battaglie quotidiane che stiamo conducendo, io e tutti i governatori del Sud: oggi (l’intervista è di ieri sera, ndr) sono arrivate 30mila mascherine. Ancora più grave la situazione dei respiratori: noi abbiamo 80 posti letto già approntati, si aspetta che arrivino i respiratori. Noi da un mese circa abbiamo ricevuto dal governo esclusivamente sei respiratori. Rispetto al cronoprogramma, Santelli ribadisce la volontà di puntare sugli ospedali Hub, «sperando di poter allestire un numero sufficiente di posti letto, poi, in base all’evoluzione, attrezzeremo le strutture sul territorio».

Un passaggio è stato dedicato al caso della nave ospedale che potrebbe essere allestita a Gioia Tauro: «Ho avuto una conversazione privata con il sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, che lui ha deciso di rendere pubblica. Ma non ho detto no, ho chiesto di capire di cosa stessimo parlando. Non ho capito se Msc abbiamo intenzione di darci una nave allestita a livello sanitario, se capirò bene di cosa stiamo parlando sono ben disponibile. Ovviamente se la cosa non comporterà costi per la Regione Calabria».

LA GARA CONSIP E I TEMPI LUNGHI La questione dell’allestimento dei posti di Terapia intensiva risuona fin dal principio. Da quando, cioè, sono state avviate le gare per attrezzare nuovi posti letto. Era stata l’Associazione italiana ingegneri clinici a sollevare il problema in un’analisi puntuale pubblicata da Quotidiano Sanità. Aiic suggeriva di guardare “dentro” i risultati della Gara Consip bandita per i respiratori: i Ventilatori polmonari da terapia intensiva sono stati aggiudicati in numero di 1800, un numero sicuramente importante, ma la tempistica del loro arrivo negli ospedali destava già il 20 marzo qualche preoccupazione. Come è stato comunicato proprio da Consip, «le consegne saranno effettuate in 4 scaglioni temporali – entro 3 giorni, tra 4 e 7 giorni, tra 8 e 15 giorni, tra 16 e 45 giorni – dal momento dell’ordine (es. i 3.918 ventilatori totali offerti, tra lotto 1 e 2 sono ripartiti in: n. 119 ventilatori “entro 3 giorni”, n. 200 ventilatori “tra 4 e 7 giorni”, n. 886 “tra “8 e 15 giorni” e n. 2.713 “tra 16 e 45 giorni”)». L’ultima fetta della fornitura – quella numericamente più significativa: oltre 2700 ventilatori – è caratterizzata da tempi di consegna lunghi, dai 16 ai 45 gg dal momento dell’ordine. Ed è probabilmente questo il motivo, o almeno uno dei motivi, dei ritardi evidenziati da Santelli.