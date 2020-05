Mangone (Anpa): «Bene la Regione sul bando per l’agricoltura biologica»

CATANZARO «A nome dell’Anpa–Liberi Agricoltori Calabria, esprimo il più vivo apprezzamento per la decisione dell’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo di emanare il bando per l’agricoltura biologica, a seguito del quale oltre…

CATANZARO «A nome dell’Anpa–Liberi Agricoltori Calabria, esprimo il più vivo apprezzamento per la decisione dell’assessore all’agricoltura Gianluca Gallo di emanare il bando per l’agricoltura biologica, a seguito del quale oltre 5.000 agricoltori potranno presentare domanda di sostegno, aggiungendosi a tutti gli altri che hanno fatto domanda per la prima volta nel 2016 e che già operano in regime di agricoltura biologica». Lo dice Giuseppe Mangone, presidente dell’Anpa.

«Riserviamo lo stesso apprezzamento – continua Mangone – per la scelta della regione di finanziare le domande di indennità compensativa dell’annualità 2018 che interessa oltre 20.000 produttori per un importo di 16 milioni di euro.

Anpa-Liberi Agricoltori Calabria ha sostenuto in tutte le riunioni del tavolo agricolo l’urgenza di questi provvedimenti. La pratica dell’agricoltura biologica e la permanenza nelle aree svantaggiate e montane degli agricoltori e delle loro famiglie, rappresentano una condizione indispensabile per salvaguardare il territorio, valorizzare l’ambiente e difendere la salute di tutti i cittadini».

«La Calabria è tra le prime regioni europee per quantità di superfici coltivate con il metodo dell’agricoltura biologica sul totale della Superfice agricola utilizzata – spiega ancora Mangone –. Ora, grazie anche ai sostegni, gli agricoltori Calabresi devono darsi l’obbiettivo di incrementare notevolmente anche la quantità di prodotti certificati biologici da immettere sul mercato. Un mercato in costante crescita e che potrà assorbire tutta la produzione. Per vincere la sfida, occorre un progetto, da attuare con il concorso di risorse anche pubbliche, terso a potenziare le forme di organizzazione economica dei produttori in maniera tale da spuntare il giusto prezzo che i prodotti di alta qualità e biologici meritano».