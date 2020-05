La pagina “Regione Calabria” cerca personale per gestire i suoi profili social

CATANZARO Per farsi “assumere” (meglio, per provarci) non serve compilare farraginose domande, «basta rispondere direttamente a questo annuncio». Che la pagina “Regione Calabria” ha pubblicato sabato pomeriggio. Il profilo pubblica atti dell’amministrazione e interventi istituzionali della presidente Santelli e degli assessori nel corso della giornata, pur non essendo il riferimento istituzionale dell’ente su Facebook (come viene specificato nel logo). Riguardo all’offerta di lavoro sui social network, dunque, anche le interazioni saranno (esclusivamente) social. Cioè a Facebook e Instagram.

Una ricerca senza troppi fronzoli burocratici. I requisiti richiesti per i candidati sono «padronanza della lingua italiana, del trattamento dei testi sui social, dell’utilizzo di Facebook e Instagram». Candidarsi, come già detto, è facilissimo: è sufficiente farlo rispondendo all’annuncio. Riguardo alla selezione, «la pagina si riserva la facoltà di escludere in prima istanza le candidature non idonee». I tempi? Non c’è troppa fretta: «le candidature chiuderanno venerdì 26 giugno».