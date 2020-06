Santelli: «Al governo chiedo risposte per evitare focolai di rabbia»

ROMA «Che procedura bisognerà osservare per entrare in Calabria? Basterà registrarsi sul sito della Regione. Stiamo continuando il monitoraggio che abbiamo fatto fino a ora, ci si segnala dopodiché questa segnalazione andrà al Dipartimento di Prevenzione». Lo ha dichiarato la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, in collegamento con “Studio24” su RaiNews24. «Qual è stato il momento più difficile per la Calabria? Il momento più complicato è stato quello del primo Dpcm con un esodo pesantissimo dal Nord al Sud. Questo ha creato una serie di problemi tra i quali i contagi, che abbiamo avuto, che sono stati di “ritorno”», ha aggiunto.

Santelli chiede al governo «risposte immediate alla gente, bisogna stare attenti in questo momento: poche promesse e fatti. Se continuiamo a promettere e poi non siamo in grado di dare delle risposte immediate, rischiamo di accendere focolai di rabbia». La governatrice ha parlato anche della manifestazione unitaria del centrodestra di ieri alla quale ha preso parte anche Forza Italia. «Qual è la vera Forza Italia? Quella in piazza o quella della lettera di Berlusconi? Sono entrambe, Forza Italia ha un atteggiamento che è sempre stato molto istituzionale – ha spiegato Santelli -, poi si può andare in piazza con un’alleanza per parlare ma questo non significa non mantenere un rapporto di dialogo con il Governo».