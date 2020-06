Premio giornalistico “Paolo Pollichieni”, termini prorogati al 30 settembre

LAMEZIA TERME È stata prorogato al 30 settembre prossimo il termine ultimo di presentazione delle domande per la partecipazione al Premio giornalistico “Paolo Pollichieni”.

A darne notizia, l’associazione di cultura politica “Luigi Sturzo”, che organizza l’appuntamento. Le domande dovranno pervenire secondo le indicazioni e le modalità previste nel bando.

Il premio è riservato a giornalisti, pubblicisti o professionisti, che attraverso la propria attività professionale abbiano trattato con efficacia argomenti riferibili al territorio calabrese nei seguenti temi: contrasto alla criminalità organizzata; trasparenza e legalità nelle pubbliche amministrazioni; economia; innovazione tecnologica e digitale.

I concorrenti, che abbiano compiuto i 18 anni e di età non superiore ai 35 anni, potranno partecipare con uno o più elaborati nella stessa sezione (fino a un massimo di tre elaborati per autore).

Gli articoli andranno inviati all’indirizzo mail info@associazioneluigisturzo.it.