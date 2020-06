Parte il 3 luglio a Rebibbia il processo alle cosche crotonesi

Si terrà nell’aula bunker del carcere di Roma l’udienza preliminare dei procedimenti riuniti “Malapianta” e “Infectio” istruito dalla Dda di Catanzaro contro la consorteria “Mannolo-Trapasso-Zoffreo” e contro ‘ndrine di San Leonardo di Cutro operanti anche in Umbria. La Calabria non possiede una sede adeguata

di Alessia Truzzolillo

CATANZARO E’ ufficiale, partirà il prossimo 3 luglio a Roma, nell’aula bunker di Rebibbia, l’udienza preliminare dei due procedimenti riuniti “Malapianta” – nato da un’inchiesta dell’antimafia di Catanzaro contro la consorteria “Mannolo-Trapasso-Zoffreo”, operante nel territorio tra Steccato di Cutro e Cropani con ramificazioni operative non solo in Calabria ma anche in Puglia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e all’estero – e “Infectio” incentrata sulle proiezioni delle ‘ndrine di San Leonardo di Cutro in Umbria. Vista la carenza in Calabria di strutture adeguate a contenere i 95 imputati e relativi legali, magistrati, gup e cancellieri, l’unica soluzione è stata quella di trasferire la fase preliminare del processo nella Capitale (lo avevamo anticipato qui).

GLI INDAGATI Il processo è stato chiesto dai pubblici ministeri Paolo Sirleo, Antonio De Bernardo, Domenico Guarascio e Andrea Giuseppe Buzzelli nei confronti di Giuseppe Affatato, Sherif Arapi, Giuseppe Bassetti, Antonio Barbaro, Domenico Basile, Alberto Benincasa, Giusepe Benincasa, Antonio Bevilacqua, Antonella Bevilacqua, Domenico Bevilacqua, Leonardo Bevilacqua, Ilirjan Cali, Alessandro Caputo, Assunta Cardillo, Giacinto Castagnino, Antonio Caterisano, Mario Cicerone, Concetta Cirillo, Fabrizio Conti, Antonio Costantino, Giuseppe Costantino, Salvatore Crugliano, Mario Cutrì, Valentina Danieli, Mario De Bonis, Antonio De Franco, Cinzia Del Latte, Bassirou Diakhate, Ciro Di Macco, Salvatore Diano, Francesco Falcone, Mario Falcone, Sandro Forin, Roberto Fusari, Florin Dimitru Gafitescu, Ambra Germini, Pasquale Gentile, Piero Giacchetta, Luigi Giappichini, Antonio Iannone, Caterina Iannone, Rosina Levato, Francesco Lobello, Lamberto Lombardi, Luca Mancuso Trabucco, Armando Manetta, Cosimo Manetta, Nicola Manetta, Alfonso Mannolo, Dante mannolo, classe ’68, Dante Mannolo, classe ’79, Giuseppe Mannolo, Fabio Mannolo, Lucia Mannolo, Pasquale Mannolo, Mario Mannolo, Remo Mannolo, Vincenzo Antonio Mazzeo, Paolo Menicucci, Antonio Mercuri, Antonio Mercurio, Giuseppe Montenero, Valter Nardoni, Antonella Passalacqua, Elio Passalacqua, Francesco Passalacqua, Leonardo Passalacqua, Sauro Passeri, Luigi Pignanelli, Alessandro Perini, Nicola Perri, Antonio Procopio, Francesco Procopio, Gregorio Procopio, Annunziato Profiti, Pasquale Nicola Profiti, Pinica Radu, Ramona Miruna Radu, Luigi Raso, Emiliano Regni, Francesco Ribecco, Domenico Ribecco, Natale Ribecco, Giovanni Rizzuti, Pietro Russo, Jerzy Aleksander Sabieraj, Pietro Scerbo, Pietruccia Scerbo, Roberto Taverna, Renzo Tribuzi, Francesco Valentini, Olindo Verrico, Giuseppe Vittimberga Ferraro, Fiore Zoffreo, Leonardo Zoffreo. (a.truzzolillo@corrierecal.it)