Sicurezza nelle stazioni ferroviarie calabresi, la Polfer intensifica i controlli Oltre tremila persone sono state identificate dagli agenti. Decine le sanzioni amministrative e alla violazione del codice della strada. Sanzionati 32 utenti solo ad agosto per l’indebito attraversamento dei binari Stampa articolo

Condividi su









REGGIO CALABRIA Oltre tremila persone identificate, di cui 311 stranieri, 3 persone denunciate in stato di libertà, 41 sanzioni amministrative per violazioni al regolamento ferroviario; decine di sanzioni al Codice della Strada. Sono i numeri dell’attività svolta nelle ultime settimane dal personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria all’interno delle stazioni e sui treni frutto dell’intensificazione dei servizi di vigilanza attuata durante il mese di agosto. Secondo quanto riportato da una nota, sono stati 442 i servizi di vigilanza presso le stazioni ferroviarie, 24 i treni scortati ed ancora 42 pattugliamenti svolti sulle linee ferroviarie e 7 i pattugliamenti straordinari.

Nel giorno di ferragosto, inoltre, comunica la Polfer sono state impegnate 22 pattuglie in stazione e diverse lungo la linea ferroviaria che hanno portato ad identificare 135 persone, di cui una denunciata in stato di libertà e 3 i veicoli controllati.

Particolare attenzione è stata rivolta ai controlli sulla linea ionica volti ad evitare l’indebito attraversamento dei binari da parte dei turisti. A questo proposito le pattuglie hanno controllato la tratta da Bova Marina a Roccella Jonica, teatro di incidenti ferroviari mortali, l’ultimo dei quali, avvenuto a Roccella Jonica lo scorso 2 agosto, in cui è rimasto vittima un ragazzo di 24 anni.

Nel corso di tali servizi di prevenzione degli incidenti ferroviari, comunicano gli agenti della Polfer sono stati sanzionati 32 utenti nel solo mese di agosto, sommati ai 5 verbali effettuati nel mese di luglio.