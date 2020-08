Salvini coccola Abramo: «A Catanzaro c’è molta attenzione per la Lega» Il leader della Lega ha partecipato ad un convegno organizzato dalla Federazione italiana locali da ballo. «Spero che la Azzolina si dimetta» ha commentato sul ministro dell’istruzione Stampa articolo

CATANZARO L’intermezzo del tour elettorale di Matteo Salvini è stato a Catanzaro. Sulla parte di città che lambisce il mare del capoluogo di regione il leader della Lega, dopo l’appuntamento di Crotone, ha parlato dei progetti del “Carroccio”. «Abbiamo i nostri candidati a Crotone e Reggio Calabria, è la prima volta nella nostra storia – spiega Salvini -. Anche a Catanzaro c’è molta attenzione nei confronti della Lega». Sergio Abramo non era alla convention e così come la maggioranza dei suoi “gerarchi” in municipio, solo due della maggioranza consiliare erano accomodati pronti a seguire le parole del “Capitano”.

L’obbiettivo è uno solo: «L’unica immigrazione di cui voglio sentire parlare è quella dei tanti calabresi che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni per lavoro e spostarsi nel nord o peggio ancora fuori dall’Italia. Dobbiamo creare le condizioni affinché tutto questo si fermi».«Qua c’è una potenzialità incredibile: turismo, mare, agricoltura però occorrono strade all’altezza, aeroporti e ferrovie. Stamattina ho fatto la statale 106 ed è un’odissea. Una strada indegna nell’Italia nel 2020». Salvini, ha preso parte al convegno organizzato allo stabilimento balneare Miraya dalla Federazione italiana locali da ballo ha anche parlato di scuola. «Io spero che la signora Azzolina si dimetta il prima possibile, perchè passa il suo tempo a insultare me, ad attaccare e litigare con i sindacati, con gli insegnanti, con i presidi, con i sindaci ma non ha ancora risposto alle domande di noi genitori, “a che ora porto in classe mia figlia, in quanti saranno in classe, quanto dura l’ora, dove vanno in mensa, dove vanno a fare ginnastica, cosa fanno il sabato?”». Come fatto a Crotone, nel capoluogo tema dibattuto è stato quello sui migranti. «Per i processi io sono pronto, son curioso, non vedo l’ora- spiega il leader della Lega, Matteo Salvini -. Tra 40 giorni – ha aggiunto Salvini – vado a processo perchè ho bloccato gli sbarchi, difeso i confini e la sicurezza del mio Paese. Secondo me gli italiani vorrebbero mandare a processo quelli che invece l’immigrazione clandestina la organizzano, la tollerano, la agevolano. Detto questo, se devo rischiare la galera perchè ho difeso il mio Paese, lo faccio – ha concluso il leader della Lega – assolutamente orgoglioso di quello che ho fatto e tornerò a fare».