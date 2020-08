Sospetto caso di malasanità nel Reggino, aperto un fascicolo I familiari di un 53enne morto al Pugliese hanno fatto un esposto per accertare le cause di morte del loro congiunto. Gli agenti hanno acquisito la cartella clinica dell’uomo trasferito dall’ospedale di Locri a quello di Catanzaro dove è deceduto Stampa articolo

CATANZARO Un nuovo sospetto caso di malasanità in Calabria. Questa volta riguarderebbe un uomo, Gaetano Bottiglieri, 53enne di Siderno, morto a Catanzaro dopo essere stato per due giorni al Pronto Soccorso di Locri per un’emorragia alla bocca. A far scattare l’accertamento la denuncia dei familiari che hanno presentato un esposto al commissariato di Polizia di Siderno. La locale procura ha così disposto il sequestro della cartella clinica dell’uomo.

Secondo la denuncia, l’uomo avrebbe accusato un malore nei giorni scorsi a Siderno. Trasportato all’ospedale locrese per accertamenti, le sue condizioni sarebbero precipitate da qui la richiesta dei parenti di trasferire il 53enne all’ospedale di Catanzaro. Dopo qualche ora dal ricovero al nosocomio del capoluogo, l’uomo è deceduto. L’uomo avrebbe subito recentemente un’operazione alla mandibola all’ospedale di Messina. Da qui l’esposto dei parenti per comprendere l’esatta dinamica di quanto successo. Sarà ora la magistratura a stabilire eventuali responsabilità per il decesso del 53enne.