Incendiata un'automobile a Isca sullo Ionio I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti nella notte per estinguere un incendio che ha danneggiato una Mercedes. Sul posto rinvenuti residui di acceleranti della combustione

ISCA SULLO IONIO Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, intervenuta questa notte per un incendio autovettura nel comune di Isca sullo Ionio.

L’automobile interessata dal rogo è una Mercedes classe A andata completamente distrutta. L’autovettura era parcheggiata bordo strada all’ingresso del centro abitato in prossimità dell’abitazione del proprietario.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse ad altre vetture e alla vegetazione circostante.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno proceduto, congiuntamente ai Carabinieri della radiomobile di Soverato ed al comandante dei carabinieri della locale stazione, a una verifica per risalire alle cause dell’incendio.

Sul posto sono stati rinvenuti residui di acceleranti della combustione posti sotto sequestro. Si fa largo quindi la matrice dolosa dell’incendio. Non si registrano danni a persone.