Sanificati gli uffici della Cittadella regionale Dopo le due ordinanze sindacali è stata disposta la sanificazione degli uffici regionali Stampa articolo

Condividi su









CATANZARO Si sta procedendo alla sanificazione di tutta la Cittadella regionale. La procedura è stata immediata dopo le ordinanze di quarantena nei confronti di due dipendenti. Il caso è stato anche reso noto dalla sigla sindacale Csa-Cisal (qui la notizia) che in un comunicato stampa aveva chiesto anche celerità nelle operazioni di sanificazione. Gli incaricati del servizio hanno iniziato le attività di sanificazione partendo dal settore ambiente e poi si procederà al decimo piano con gli uffici del presidente Jole Santelli e si estenderanno via via a tutti gli uffici regionali.