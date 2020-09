Auto in fiamme a Curinga, conducente sfugge al rogo Le fiamme hanno avvolto una Ford Mondeo in transito nel centro abitato del borgo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri Stampa articolo

CURINGA Un incendio ha danneggiato un’autovettura oggi pomeriggio in Piazza dell’Immacolata nel Comune di Curinga. Una richiesta pervenuta presso la sala operativa 115 del comando di Catanzaro ha segnalato l’incendio di un autoveicolo nel centro abitato di Curinga. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Lamezia Terme. Interessata dall’incendio una Ford Mondeo in transito. Illeso il conducente che è riuscito ad abbandonare l’autovettura prima che venisse completamente avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. L’intervento dei vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento, è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura. L’origine del rogo è di natura accidentale.